Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği konuşması nedeniyle hakim karşısına çıktı. İmamoğlu yargılandığı duruşmanın arasında gazetecilere açıklama yaptı, tüm kesimlere mavi boncuk dağıttı. İmamoğlu, cezaevinde Nutuk, Kur'an-ı Kerim ve Nâzım Hikmet okuduğunu açıkladı.

BAŞSAVCI VE AİLESİNİ TEHDİTTE İLK DURUŞMA

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı duruşmada savunma yaptı.

"TÜM KESİMLERE MAVİ BONCUK DAĞITIYOR"

İmamoğlu'nun duruşma arasında gazetecilerle konuşurken söylediği "Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet'in bütün şiirlerini okuyorum." sözleri 'İmamoğlu tüm kesimlere mavi boncuk dağıtıyor" şeklinde yorumlandı.

İmamoğlu'nun açıklamasında, "Sağlığım çok iyi. Emniyet ve adliyedeki gözaltı sürecinde kilo verdim. Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum." dedi.

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