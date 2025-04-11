İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0606
  • EURO
    43,2991
  • ALTIN
    3938.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nutuk, Kur'an-ı Kerim, Nazım Hikmet… İmamoğlu herkese mavi boncuk dağıttı
Güncel

Nutuk, Kur'an-ı Kerim, Nazım Hikmet… İmamoğlu herkese mavi boncuk dağıttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği konuşması nedeniyle hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, duruşma arasında gazetecilere yaptığı açıklamalarla her kesime mavi boncuk dağıttı. İmamoğlu, “Nutuk okuyorum. Muhammed Esed'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet'in bütün şiirlerini okuyorum.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Nutuk, Kur'an-ı Kerim, Nazım Hikmet… İmamoğlu herkese mavi boncuk dağıttı
ABONE OL

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği konuşması nedeniyle hakim karşısına çıktı. İmamoğlu yargılandığı duruşmanın arasında gazetecilere açıklama yaptı, tüm kesimlere mavi boncuk dağıttı. İmamoğlu, cezaevinde Nutuk, Kur'an-ı Kerim ve Nâzım Hikmet okuduğunu açıkladı.

BAŞSAVCI VE AİLESİNİ TEHDİTTE İLK DURUŞMA

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı duruşmada savunma yaptı.

"TÜM KESİMLERE MAVİ BONCUK DAĞITIYOR"

İmamoğlu'nun duruşma arasında gazetecilerle konuşurken söylediği "Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet'in bütün şiirlerini okuyorum." sözleri 'İmamoğlu tüm kesimlere mavi boncuk dağıtıyor" şeklinde yorumlandı.

İmamoğlu'nun açıklamasında, "Sağlığım çok iyi. Emniyet ve adliyedeki gözaltı sürecinde kilo verdim. Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum." dedi.

İmamoğlu'nun 53 milyonluk 'baret' vurgunu

Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davada ara karar

Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.