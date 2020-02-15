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Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Bahçelievler'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi10:05 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:23

İstanbul Bahçelievler’de dün 7 katlı binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta daha önce ağır hasarlı olduğu gerekçesi ile boşaltılan 7 katlı bir bina dün büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bina çökmeden önce bir kişinin saniyeler ile kaçarak kurtulduğu görülüyor. Bir aracın geçmesi ile birlikte bina çöküyor.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da akşam saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştu. Vali Yerlikaya, “Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı” demişti.

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