O bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Vatandaşlar, yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.