İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7786
  • EURO
    20,193
  • ALTIN
    1131.26
  • BIST100
    5170.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • O bölgemizde resmen petrol fışkırıyor! Su ararken bulundu: Ortalık bir anda alev aldı
Güncel

O bölgemizde resmen petrol fışkırıyor! Su ararken bulundu: Ortalık bir anda alev aldı

Geçtiğimiz yıl Manisa'nın Salihli ilçesinde su kuyusu açarken petrol keşfedilmişti. Aynı olay yeniden yaşandı. Yine aynı ilçede bir vatandaş üzüm bağı için su ararken siyah bir sıvı buldu. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı bir anda alev aldı.

TRT Haber9 Ocak 2023 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
O bölgemizde resmen petrol fışkırıyor! Su ararken bulundu: Ortalık bir anda alev aldı
ABONE OL

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek.

O BÖLGEMİZDE RESMEN PETROL FIŞKIRIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu.

Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.

28 MAYIS'TA DA BULUNMUŞTU

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıkmıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürülmüştü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.