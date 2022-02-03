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O fotoğrafın hangi PKK kampında çekildiği ortaya çıktı!

HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarının hangi terör örgütü PKK kampında çekildiği ortaya çıktı.

Sabah3 Şubat 2022 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 08:11
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarının hangi PKK kampında çekildiği ortaya çıktı. Fotoğrafın PKK'nın en etkin yuvalarından biri olan, Kuzey Sevk İdaresi olarak bilinen Metina'da çekildiği tespit edildi. Kampa ancak örgüt üyesi olan ve yöneticilerin izin verdiği kişilerin girebildiği öğrenildi

Kampın tespiti için Mervan kod adlı terörist Mehmet Akcan'ın ifadesi alındı. Akcan'ın verdiği ifadeye göre Volkan Bora, Metina Kampı'nda telsiz sorumlusuydu. Sabah'ın haberine göre, Bütün örgüt mensuplarına talimatların Kuzey Sevk İdaresi Karargahı'ndan gittiğini söyleyen Akcan, "Türkiye sınırları içerisindeki örgüt mensupları bu karargâha karşı sorumludur. Volkan Bora da 'Koçero Meleti' kod ismiyle bu telsiz sorumlusu olarak faaliyet yürütüyormuş. Ben bir defa bu karargâha gitmiştim. Volkan Bora'nın basına yansıyan fotoğraflarından da burayı teşhis ettim. Telsiz işlerini örgüt çok güvendiği kişilere emanet eder" dedi.

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