İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazası, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi 3 ATV aracının arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından yardım çağırmak yerine annesini arayan Timur Cihantimur, Eylem Tok ile çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tarafından olay yerinden kaçırıldı.

Saatler sonra havalimanına giden canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'un önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan cani anne Tok ve katil oğlunun ABD'den iadesi beklenirken soruşturma kapsamında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tek tek saptandı. O kişilerin kazayı yapan Timur Cihantimur ile diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K. A. adlı arkadaşları olduğu anlaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

İfadeler ve çalışmalara göre, Timur Cihantimur ve D.O.Ö'nün kullandığı iki araçla önce toplamda 7 kişi buluşan arkadaş grubu, önce bir tekel bayisine uğradı. Ancak ifadelerinde sigara almadıklarını söyleyen Cihantimur'un arkadaşları, daha sonra yolda 3 arkadaşını daha alarak toplamda 10 kişi olduklarını anlattı.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KAÇMIŞ!

Olay gecesi diğer aracı kullandığı ve Timur Cihantimur ile yarış yaptığı iddia edilen D.O.Ö'nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı anlaşıldı. D.O.Ö. ifadesinde o geceyi tek tek anlattı. Kazanın ardından aracını durdurduğunu söyleyen D.O.Ö. "Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim. Arkadaşım Z.H. yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Z.H'ye vererek başına bakmasını istedi. Z.H. yaralının başına baktıktan sonra, Z.H. hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için aracın anahtarını benden alıp K.A. ile birlikte aracı siteye götürdü" ifadelerini kullandı.

D.O.Ö'nün olay yerine giden polis ekiplerine ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğü anlaşıldı. Ancak aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.