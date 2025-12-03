İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

O ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Kütahya'da emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı aktif çalışanların sayısını geçti.

3 Aralık 2025 Çarşamba 09:43
O ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı
Kütahya'da emekli sayısının aktif çalışanları geçtiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı, o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı. 2024 yılı istatistiklerine göre Kütahya'da 142 bin 451 kişi emekli, dul ve yetim aylığı alırken, zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan sayısı 139 bin 109 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ise 2024 sonu itibarıyla 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor. SGK, aktif/pasif oranını bu iki veri üzerinden hesaplıyor.

Verilere göre Kütahya'nın yanı sıra Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te de pasif sigortalı sayısı aktif çalışan sayısından daha yüksek durumda.

SGK'nın 2024 yılı rakamları, özellikle nüfusu yaşlanan ve genç nüfusun büyükşehirlere göç ettiği illerde emekli sayısının çalışan sayısını aştığını ortaya koyuyor.

