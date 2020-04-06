İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7333
  • EURO
    7,3004
  • ALTIN
    350.267
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • O ilimizde de 2 köy ve 3 mezra karantinaya alındı
Güncel

O ilimizde de 2 köy ve 3 mezra karantinaya alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezra, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 04:29 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 04:29
ABONE OL

Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulaması kararlaştırdı. Köyler ile mezarlara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.