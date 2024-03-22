O illerde eğitime kar engeli! Valiliklerden resmi açıklama geldi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, bugün il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SİVAS



Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ŞIRNAK



Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.