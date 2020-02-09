09.02.2020 13:55 - Güncelleme: 09.02.2020 13:55

O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi kim oldu? O Ses Türkiye 10 Yılın En İyi Sesi kim? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belirleniyor. Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan "10 Yılın En İyi Sesi" bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. Şampiyonlar en iyi seslere karşı şarkı söyleyecek. Canlı yayında en iyi sesler işitme engelliler için söyleyecek ve kararı siz vereceksiniz. O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi programında heyecanlı dakikalar yaşanacak.

O SES TÜRKİYE 10 YILIN SESİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye 10 Yılın En İyi Sesi henüz belli olmadı. "10 Yılın En İyi Sesi" bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek.

ELDE EDİLEN GELİR İŞİTME ENGELLİ MİNİKLERE BAĞIŞLANACAK...

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi gecesinin şampiyonunun izleyicilerin göndereceği SMS'ler ile belirleneceğini dile getirdi. O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi gecesinde yapılan oylamadan elde edilecek olan SMS oylaması gelirleri ise işitme engelli miniklerin eğitimleri için bağışlanacak.