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O Ses Türkiye 2020 finalistleri kimler? O Ses Türkiye finale kimler kaldı?

O Ses Türkiye 2020 finalistleri kimler? O Ses Türkiye finale kimler kaldı? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan ve tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı bu akşam canlı yayınla saat 20:00'de TV8 ekranlarında sizlerle olacak. O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek. O Ses Türkiye finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

14 Şubat 2020 Cuma  15:06 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:06

TV8'de yayınlanan ve tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı bu akşam canlı yayınla saat 20:00'de TV8 ekranlarında sizlerle olacak. Tüm izleyiciler O Ses Türkiye 2020 finalistleri kimler? O Ses Türkiye finale kimler kaldı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrııyorlar. O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek. 2020 O Ses Türkiye finali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

O SES TÜRKİYE 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2020 finalistleri bu akşam canlı yayında belli olacak. O Ses Türkiye finalistleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise olmayı başardı. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale doğru gidiyor. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek.

Hadise'nin takımı: Hayri Kasaç, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Yağız Ayaksız, Gürsu Çavuşoğlu, İlayda Coşkun

Beyaz'ın takımı: Fulya Karabey, Cem - Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kıp

Seda Sayan'ın takımı: Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaili, Ayşenur Gül

Murat Boz'un takımı: Sofia Saakasvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye final bölümü yarın (15 Şubat Cumartesi) ekranlara gelecek.

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