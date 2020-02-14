İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0524
  • EURO
    6,5724
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120389
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli?
Güncel

O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının büyük beğeniyle ile izlenilen programı O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Alkan Dalgakıran hakkında araştırmalar hız kazandı. Performansı ile izleyicileri etkilemeyi başaran O Ses Türkiye Alkan Aslen Yalovalı. O Ses Türkiye Alkan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2020 Cuma  17:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:23

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle ile izlenilen programı O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Alkan Dalgakıran hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Performansı ile izleyicileri etkilemeyi başaran O Ses Türkiye Alkan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

O SES TÜRKİYE ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni ile takip ediliyor. 

Avusturya'da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.