14 Şubat 2020 Cuma 17:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:23

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle ile izlenilen programı O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Alkan Dalgakıran hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Performansı ile izleyicileri etkilemeyi başaran O Ses Türkiye Alkan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

O SES TÜRKİYE ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni ile takip ediliyor.