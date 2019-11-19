O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye seçme yerleri nerede? O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye seçme yerleri nerede? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye'ye katılmak isteyenler adaylar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından sunulan, Amerika ve Avrupa'da rekorlar kıran yarışma programı O Ses Türkiye'nin seçmeleri devam ediyor. 20-23 Kasım tarihleri içerisinde yapılacak olan O Ses Türkiye seçmeleri için belirlenen adres ve iletişim bilgiler yayımlandı. O Ses Türkiye başvurusu ve seçim yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..