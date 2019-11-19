O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye seçme yerleri nerede?
O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye seçme yerleri nerede? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye'ye katılmak isteyenler adaylar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından sunulan, Amerika ve Avrupa'da rekorlar kıran yarışma programı O Ses Türkiye'nin seçmeleri devam ediyor. 20-23 Kasım tarihleri içerisinde yapılacak olan O Ses Türkiye seçmeleri için belirlenen adres ve iletişim bilgiler yayımlandı. O Ses Türkiye başvurusu ve seçim yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Türkiye'de TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından sunulan, Amerika ve Avrupa'da rekorlar kıran yarışma programı O Ses Türkiye'nin seçmeleri devam ediyor. O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye seçme yerleri nerede? gibi soruların yanıtları tüm katılmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. 20-23 Kasım tarihleri içerisinde yapılacak olan O Ses Türkiye seçmelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
O Ses Türkiye başvurusu için tv8 başvuru ekranındaki formun doldurulması gerekiyor.
O SES TÜRKİYE SEÇME YERLERİ NEREDE?
20 KASIM 2019 TEKİRDAĞ-YAYOBA OTEL
Adres: Nusratlı, Malkara Yolu 4. KM No:4, 59000 Merkez/Süleymanpaşa/TekirdağTelefon: (0282) 229 22 22 https://hotelyayoba.com/
20 KASIM 2019 KAYSERİ-EMİN KOÇAK OTEL
Adres: Örnekevler, 72, Kocasinan Blv., 38010 Kocasinan/KayseriTelefon: (0352) 330 59 59 https://eminkocakhotel.com/
20 KASIM 2019 ANTALYA – BEST WESTERN PLUS KHAN OTEL
- Adres: Elmalı, Şarampol Cd. No.55, 07040 Muratpaşa/Antalyaİletişim: (0242) 248 38
21 KASIM 2019 BİLECİK- GRAND ÇALI OTEL
Adres: Kasımpaşa, Stad Cd. No:16, 11300 Bozüyük/BilecikTelefon: (0228) 314 89 30 http://www.grandcalihotel.com/
21 KASIM 2019 ISPARTA -BASMACIOĞLU OTEL
Adres: Pirimehmet, 32100 Isparta Merkez/IspartaTelefon: (0246) 223 79 00h ttp://www.basmaciogluotel.com/
21 KASIM 2019 ERZURUM-DİLAVER OTEL
Adres: Lalapaşa, D:59, 25200 Yakutiye/ErzurumTelefon: (0442) 235 00 68http://www.hoteldilaver.com/
21 KASIM 2019 VAN-DoubleTree by Hilton Hotel Van
Adres: İpek Yolu Cd. 8.km, 65300 Van Merkez/VanTelefon: (0432) 227 02
22 KASIM 2019 SAKARYA – SEN OTEL
Adres: İstiklal Mah.No:16, 54000 SerdivanTelefon: (0264) 666 25 25
22 KASIM 2019 BURSA-DİVAN OTEL
Adres: Kükürtlü, Dr. Rüştü Burlu Cd. No:11, 16080 Osmangazi/BursaTelefon: (0224) 265 10 00
https://www.divan.com.tr/oteller
23 KASIM 2019 ANKARA- DEMONTİ OTEL
Adres: Kavaklıdere, Esat Cd. no 8, 06680 Çankaya/Ankaraİletişim: (0312) 417 08 08 http://www.demontiotel.com/
23 KASIM 2019 İZMİR – SMART OTEL
Adres: İsmet Kaptan, 1368. Sk. No:2, 35210 Konak/İzmirİletişim: (0232) 402 54 02 http://www.smarthotels.com.tr/
23 KASIM 2019 DENİZLİ – ŞİİR BUTİK OTEL
Adres: Zeytinköy, 20225, Acıpayam Blv. No:25, 20160 Denizli Merkez/Denizli Telefon: (0258) 266 22 55 http://www.siirbutikotel.com/
NOT: Tüm seçmeler 12:00-19:00 saatleri arasındadır.
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