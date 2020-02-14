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O Ses Türkiye Biran kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Biran kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Birbirinden güzel performansların sergileneceği O Ses Türkiye sahnesinde finalistler belirlenecek. Performansı ile izleyicileri ekrana kilitleyen O Ses Türkiye Biran Ceren 9 Yıl önce de yarışmaya katılmıştı. O Ses Türkiye Biran hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

14 Şubat 2020 Cuma  15:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:23

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Birbirinden güzel performansların sergileneceği O Ses Türkiye sahnesinde finalistler belli olacak. Performansı ile izleyicileri ekrana kilitleyen O Ses Türkiye Biran Ceren 9 Yıl önce de yarışmaya katılmıştı. O Ses Türkiye Biran kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Biran Ceren'e dair tüm detaylar haberimizde..

O SES TÜRKİYE BİRAN CEREN KİMDİR?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren uzun süredir Antalya'da yaşıyor.

9 Yıl önce de yarışmaya katılan ve jürinin beğenisini o zaman kazanamayan Biran Ceren bu akşam final için yarışacak.

O Ses Türkiye Biran Ceren Hadise’nin takımında bulunuyor. 

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