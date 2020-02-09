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O Ses Türkiye Dodan Özer kimdir? Dodan Özer kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Dodan Özer kimdir? Dodan Özer kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. O Ses Türkiye'de son 10 yılın en iyi sesi belli oluyor. O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi TV8'de bu akşam saat 20:00'da ekranlara gelecek. 6. sezon birincisi Dodan Özer bu akşam performası ile izleyicileri ekranlara kilitleyecek. O Ses Türkiye Dodan Özer hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte O Ses Türkiye Dodan Özer hakkında tüm detaylar..

09.02.2020  15:03 - Güncelleme: 09.02.2020  15:03

O Ses Türkiye Dodan Özer kimdir? Dodan Özer kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye'de bu akşam son 10 yılın en iyi sesi belli oluyor. Canlı yayında en iyi sesler işitme engelliler için söyleyecek ve kararı siz vereceksiniz. Canlı yayınlanacak olan '10 Yılın En İyi Sesi' bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. 6. sezon birincisi Dodan Özer bu akşam performası ile izleyicileri ekranlara kilitleyecek. O Ses Türkiye Dodan Özer hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. O Ses Türkiye Dodan Özer'e dair tüm detaylar haberimizde..

O SES TÜRKİYE DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer kimdir, 1979 yılında Muş ilinin Varto ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bir süre İzmir'de yaşayan Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile beraber Dodan Project isminde bir müzik grubu kurmuştur.

Müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlayan Dodan Özer, ekran karşısına ilk çıkışı O Ses Türkiye isimli yarışma ile olmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında ilk söylediği "Haydar Haydar" şarkısı olmuştur. Gösterdiği başarılı performansla 2016/2017 yılındaki O Ses Türkiye yarışmasının birincisi olmuştur.

Uzun süredir devam eden yarışmada Hadise'nin seçtiği yarışmacı Dodan Özer hem yarışmada birinci gelmiş hemde uzun süredir kazanamayan Hadise'nin şampiyon olmasını sağlamıştır.

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