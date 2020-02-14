14 Şubat 2020 Cuma 17:07 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:07

O Ses Türkiye Ebrahim Esmaeli kimdir? Ebrahim Esmaeli nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Performansı ile seyiriciyi etkilemeyi başaran O Ses Türkiye Ebrahim hakkında araştırmalar hız kazandı.Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Yarşmacılar en güzel performansını sergilemek için O Ses Türkiye sahnesindeki yerini alacak. İran'ın Urumiye şehrinden dünyaya gelen Ebrahim Esmaeli, Azerbaycan Türkü kökenli. O Ses Türkiye Ebrahim Esmaeli'ye dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

O SES TÜRKİYE EBRAHİM ESMAELİ KİMDİR?

İran'ın Urumiye şehrinden dünyaya gelen Ebrahim Esmaeli, Azerbaycan Türkü kökenli. Esmaeli, yarışmada ilk olarak İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' adlı şarksını seslendirmiş ve izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler almıştı. O Ses Türkiye Ebrahim Esmaeli Seda'nın takımında yer alıyor.