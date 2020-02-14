14 Şubat 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:38

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar en güzel performansını sergilemek için O Ses Türkiye sahnesindeki yerini alacak. O Ses Türkiye performansı ile izleyicileri etkileyen Eyüp Sultan Aylar hakkında araştırmalar hız kazandı. O Ses Türkiye Eyüp Sultan kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Eyüp Sultan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

O SES TÜRKİYE EYÜP SULTAN KİMDİR?

Aslan İzmirli olan Eyüp Sultan Aylar, Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunudur.

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.

O Ses Türkiye’DE, Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bırakmıştı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını da seslendirmişti.

Jüri üyelerinin hepsini döndürmeyi başaran Devlet Konservatuarı mezunu Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımında yer alıyor.