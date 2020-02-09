09.02.2020 14:23 - Güncelleme: 09.02.2020 14:23

O Ses Türkiye'de bu akşam son 10 yılın en iyi sesi belli oluyor. 2014 O Ses Türkiye şampiyonu olan Hasan Doğru bu akşam yine sahnede ki yerini alacak. Canlı yayında en iyi sesler işitme engelliler için söyleyecek ve kararı siz vereceksiniz. Canlı yayınlanacak olan '10 Yılın En İyi Sesi' bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. O Ses Türkiye Hasan Doğru performası ile izleyicileri etkilemeyi bir kez daha başaracak. O Ses Türkiye Hasan Doğru kimdir? Hasan Doğru nerelidir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. O Ses Türkiye Hasan Doğru hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Babası Davut Doğru‘dur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı. Konservatuar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu. Üniversitede okurken bir taraftan da babasının Kozlu Beldesi’ndeki lokantasında çalıştı.

Hasan Doğru, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Eskişehir’den bağımsız milletvekili adayı olan Ahmet Yılmaz için hazırlayıp internette paylaştığı seçim şarkısı ile ilk kez sesini duyurdu. 25 Nisan 2010’da tekel bayiinde kendisini bıçakla bacağından yaralayan 4 kişiyi içki şişelerini atarak kovalarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri internette tıklanma rekoru kırınca aday olan Ahmet Yılmaz’ın şarkısı, internette büyük ilgi gördü. Hasan Doğru’nun, 4. sınıf öğrencisiyken Ahmet Yılmaz’ın fotoğrafları eşliğinde seslendirerek klip haline getirdiği sözü, müziği ve bestesi kendisine ait "Tekel savaşçısı Ahmet abi" adlı şarkısı internette en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Hasan Doğru'nun babası Davut Doğru, oğlunun üniversitede okurken bir taraftan da yanında çalışarak lokantada kendisine yardım ettiğini söyledi. Davut Doğru, O Ses Türkiye birinciliğinin ardından şöyle konuştu: "Liseden sonra hem yanımda çalıştı hem okudu. Yemek dışında her şeyi yapıyordu. Garsonluk yapıyordu, servis açıyordu, kasaya bakıyordu. Müziğe karşı çok istekliydi. Zaten istekli olmasa bu seviyelere gelemezdi. Konservatuarın yanında tiyatro da yapıyordu. Provalara gidiyordu. Hepsine koşturuyordu. Daha önce yarışmalara ben de katılmasını söyledim. Ama beni dinlemedi. Arkadaşlarının teşvikiyle başvurdu ve katıldı. Duyan herkes tebrik etti. Ben de çok memnun oldum. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

O Ses Türkiye birinciliğinin ardından 2015 yılında Avrupa Müzik etiketiyle "Drama Köprüsü" adlı single'ını müzik severlerle buluşturdu. Doğru, ayrıca TRT 1 ekranlarında yayımlanan Filinta dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.