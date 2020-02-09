09.02.2020 16:43 - Güncelleme: 09.02.2020 16:43

TV8 ekranlarında bu akşam yıldızlar geçidi yaşanacak. O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi ile O Ses'te mücadele eden isimler yeniden sahneye çıkarak canlı yayında şampiyonluk için mücadele edecekler. O Ses Türkiye Özlem Çelik Hey Gidi Karadeniz-performansı ile izleyicileri ve jüri üyelerini kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Hayat hikayesi ile de izleyenleri etkileyen Özlem Çelik bu akşam yeniden O Ses Türkiye sahnesinde olacak. Özlem Çelik hakkında araştırmalar da hız kazandı. O Ses Türkiye Özlem Çelik kimdir? Özlem Çelik nerelidir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Özlem Çelik hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE ÖZLEM ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye Özlem Çelik, yarışmaya 3. sezon katılan ve ilk performansından itibaren jüriyi ve seyirciyi etkilemeyi başaran isimlerden biri oldu. Kocaeli'de yaşayan Özlem Çelik, o dönem Ebru Gündeş'in takımında yarışmıştı.

2013 yılında start verilen ilk albüm çalışmasına sanatçının kardeşinin trafik kazasında ani ölümü ile bir yıl ara verildi. Kardeşi hayatta iken bu albümü ve ‘O Ses Türkiye’ yarışma programını katılmasını çok istemişti. Özlem Çelik, O’nun için tekrar 2015 yılında albüm sürecini başlattı ve ‘O Ses Türkiye Yarışması’na katıldı. ‘Hey Gidi Karadeniz’ eserini seslendirerek jüriyi ve milyonları kendisini hayran bıraktı. Yarışmada güçlü sesi ve farklı yorumuyla seslendirdiği ve milyonları kendisine hayran bıraktığı ‘Hey Gidi Karadeniz’ eserini de albümüne ilave etti.