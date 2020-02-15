15 Şubat 2020 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:27

O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2020 birincisi kim? sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının heyecan dolu müzik yarışması O Ses Türkiye'de final heyecanı için nefesler tutuluyor. Beş aylık mücadele sonrasında O Ses Türkiye'de finale çıkan isimleri halk oylaması belirledi. Açıklanan sonuçlara göre Beyaz'ın takımında 2, Hadise'nin takımında 2, Seda Sayan'ın takımından ve Murat Boz'un takımından birer kişi O Ses Türkiye yarı finaline kaldılar. Bu akşam Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran son kez O Ses Türkiye sahnesine çıkacaklar. Son performansların sergileneceği bu gecenin sonunda bir kişi 2020 O Ses Türkiye şampiyonu olmaya hak kazanacak.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye 2020 birincisi kim? sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla araştırılıyor. O Ses Türkiye 2020 şampiyonu bu akşam canlı yayında açıklanacak.

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?

O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak merakla bekleniyor. Dün akşam TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarı final heyecanı canlı yayında yaşandı. Beş aylık mücadele sonrasında O Ses Türkiye'de finale çıkan isimleri halk oylaması belirledi.

İŞTE O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ...

Beyaz'ın takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan,

Hadise'nin takımından Eyüp ve Ceren,

Seda Sayan'ın takımından Alkan,

Murat Boz'un takımından Turgut O Ses Türkiye'nin finaline kalan isimler arasında yer aldı.

O SES TÜRKİYE FİNAL AKŞAMINA HAKAN ALTUN VE TARIK SEZER SÜRPRİZİ

O Ses Türkiye'de bu akşam Tarık Sezer Orkestrasıyla birlikte Hakan Altun rüzgarı esecek. Ünlü müzisyen Hakan Altun, O Ses Türkiye final gecesine şarkılarıyla damga vuracak.