15 Şubat 2020 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:03

O Ses Türkiye Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşındadır? O Ses Türkiye Turgut Çıngı nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. O Ses Türkiye yarı finali sona erdi ve finale kalan yarışmacılar belli oldu. Canlı yayında yapılan O Ses Türkiye yarı finalinde 17 yarışmacı yeniden sahne aldılar. İki tur sonrasında altı yarışmacı, O Ses Türkiye finalisti oldu. Finale kalmayı başaran isimler arasında Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı'da yer alıyor. O Ses Türkiye Turgut Çıngı hakkında da araştırmalar hız kazandı. O Ses Türkiye Turgut Çıngı'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı 25 yaşında. Antalyalı. Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı bazı mekanlarda da sahne alıyor. Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vurdu.

O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı, 15 Şubat akşam yarı finali geçerek finalist olmaya hak kazanan isimler arasında yer alıyor.

Finalist Turgut Çıngı, Murat Boz'un takımında yer alıyor.