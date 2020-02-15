15 Şubat 2020 Cumartesi 11:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:56

O Ses Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de nefesler tutuldu ve O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak merakla bekleniyor. Beş aylık mücadele sonrasında O Ses Türkiye'de finale çıkan isimleri halk oylaması belirledi. Beyaz'ın takımından Uygar Erdoğan performansı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. O Ses Türkiye Uygar Erdoğan nereli? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Uygar Erdoğan'a dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

O SES TÜRKİYE UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, Ankara Tuzluçayır, 1993 doğumlu. Aslen Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan uygar'ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ' şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

Bağlama, Kopuz, Divan, Ney, Mey, Kaval , Balaban, Zurna, Gitar, Batery, Electro Gitar, Asma Davul, Tef, Ritimler, Org gibi enstürmanlar çalıyor.

Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Uygar Erdoğan, 2020 O Ses Türkiye finalistleri arasında yer alıyor.