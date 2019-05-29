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O yayınevinden skandal pedofili savunması!

Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı iğrenç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ortaya çıkmıştı. Elif Şafak’ın kitabını yayımlayan yayınevinden ise skandal bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Mahrem" isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak’ın Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda birçok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

“PEDOFİLİYE SAHİP ÇIKTILAR”

Aksam.com.tr’nin, “Doğan Kitap pedofili içeren satırlara nasıl müsaade etti?” sorusunu mail üzerinden cevaplayan Doğan Yayınevi, şunları kaydetti:

“Elif Şafak’ın on dokuz yıl önce yayınlanmış ve çok başarılı olmuş bir romanı Mahrem. Elif Şafak bu kitabında, tüm diğer kitaplarında olduğu gibi kadın kimliğinden ve mağdurlardan yana tavır alıyor. Pedofili kurbanı bir kadının çektiği acıları, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlatıyor.  Dolayısıyla bu kitabın, bugün sürmekte olan tartışmalarla bir alakası olmadığını düşünüyoruz.”


Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

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