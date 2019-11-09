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O zalimlere de bu dünya kalmayacak

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti sürüyor. Anneler, “Evlatları- mızı her an, her dakika bekliyoruz. Bu dünya o zalimlere de kalmayacak” dedi. 

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HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Ailelerin sayısı 56’yü yükseldi.Evlat nöbetini soğuk havalara rağmen devam ailelerden Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür kara yolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. 

ÇOCUKLARI ESİR ALDILAR 

Oğlunun esir alındığını aktaran acılı anne Kavaklı, çocukların bırakılıncaya kadar oturma eylemini sürdüreceklerini ifade etti. Kavaklı, “Çocuklarımızın bırakılacağını umut ediyorum. İnşallah tek benim oğlum değil, burada bulunan asker, polis ve PKK tarafından zorla dağa kaçırılarak örgüt mensubu yapılan ailelerin çocuklarının da bırakılacağına inancım tamdır. HDP’liler parti binasına pek fazla gelmiyorlar. Onlar gitmesek aileler kalkar diye düşünüyor. Biz çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz” dedi. 

ÜMİDİMİZİ HİÇ KESMEDİK 

Erzurum’dan gelerek yeğeni için eyleme katılan Halime Şehitoğlu, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Şehitoğlu, 5 yıldır tarifsiz acılar çektiklerini anlatarak, “Bayrağımız, vatanımız, toprağımız var. Bu toprak hepimizin, bu vatan hepimize yeter. 5 yıldır ümidimi  kesmedim. Allah’tan ümit kesilmez. Her an, her dakika, her saniye bekliyorum. Hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Anneler inşallah bu çocukları onların elinden kurtaracak. O zalimlere de kalmayacak bu dünya” ifadelerini kullandı.      

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