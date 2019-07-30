KPSS ÖABT Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuç heyecanı yaşayan adaylar bir yandan da ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar...

ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖABT sınav soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. ÖABT sınav soruları ve cevapları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

ÖABT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖABT PUAN TÜRLERİ

ÖABT kapsamında aşağıdaki puan türleri hesaplanacaktır;

KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği

KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği

KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği

KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği

KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği

KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği

KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği

KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)

KPSSP121-14 Rehber Öğretmen

KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği

KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği

KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği

KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği