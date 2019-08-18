Oblivion filminin konusu nedir? Oblivion filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Oblivion filmi aksiyon ve bilmikurgu türünde çekildi. ABD yapımı olan Oblivion filmi Türkiye'de 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 390.380 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 4.190.915,00 TL hasılat elde etti. Oblivion filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Oblivion filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

OBLİVİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Askeri bir yönetim, Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar 'Dünya' diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla, dahası yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmedik sürprizler çıkacaktır.

OBLİVİON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oblivion filminin oyuncu kadrosunda; Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau yer alıyor.