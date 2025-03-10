Ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi

Vali Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte toplam 5 bin 982 jandarma ve emniyet personelinin görev yaptığını söyledi.

Kentin huzuru için çalışmalara devam edildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılı ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 733'ü kırsal, 23'ü şehir operasyonu olmak üzere 756 operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Şehir operasyonlarında ise 1 terörist sağ olarak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 9 Ocak 2025'te icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütü adına kırsalda faaliyet gösteren 'Mahir Serhat' kod adlı terörist Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2025 yılının 2 aylık döneminde FETÖ terör örgütüne yönelik 4, DHKP-C terör örgütüne yönelik 1, MKP terör örgütüne yönelik 3, TKP terör örgütüne yönelik 3 olmak üzere 11 operasyon gerçekleştirildi."

Tekbıyıkoğlu, kentte kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7 oranında düşüş yaşandığını ve aydınlatma oranının yüzde 99'a ulaştığını, mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarında yüzde 100'lük düşüş meydana geldiğini vurguladı.

- "ORGANİZE SUÇ ÇETELERİNE NEFES ALDIRMAMAYA KARARLIYIZ"

Bu yılın ilk 2 ayında Tunceli genelinde aranan 219 şüphelinin yakalanıp adli makamlara sevk edildiğini ve kentte organize suç örgütünün çökertildiğini bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz sınırları içerisinde vatandaşımızın canına ve malına göz diken organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda 2025 yılının ilk 2 ayında bu örgütlerle mücadeleye yönelik 10 operasyon gerçekleştirildi. 15 şahıs gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu olaylar çerçevesinde bu suç örgütünün 3 tehdit, 2 yağma, 2 silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama olayını gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine takipli bir faaliyet başlattık. Bunun sonucunda da 5 şahıs yakalandı, 2 şahıs ise tutuklandı."

Tekbıyıkoğlu, ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında da özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal katıldı.