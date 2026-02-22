İSTANBUL 8°C / 4°C
22 Şubat 2026 Pazar
Güncel

Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi

Eskişehir'de ocakta unutulan yemekten çıkan gazdan etkilenen anne ve biri 11 yaşında olan iki oğlu hastaneye kaldırıldı.

22 Şubat 2026 Pazar 08:43
Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı. Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

