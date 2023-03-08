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Öcalan sloganlarını görmezden gelen CHP'li Özel terör dilini örnek gösterdi

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın teröristbaşı Öcalan hakkında sözlerini ve 6-7 Ekim olaylarındaki rolünü görmezden gelerek 'Demirtaş diliyle Türkiye kazanır' dedi.

8 Mart 2023 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Öcalan sloganlarını görmezden gelen CHP'li Özel terör dilini örnek gösterdi
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan övgüyle bahsetti. Demirtaş'ın hapiste olmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Özel, "Hapiste olmasını hep eleştirdik. Olacak iş değil. Oraya rağmen çok iyi bir iletişim yürütüyor." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ

Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı sözlerini görmezden gelen Özgür Özel, "Bahçeli diliyle değil Akşener diliyle konuşuluyorsa, Erdoğan diliyle değil Demirtaş diliyle cevap veriliyorsa bundan Türkiye kazanır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN O SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA

Özel'in öve öve bitiremediği Demirtaş'ın karnesi teröre verdiği desteklerle dolu. Öyle ki bunu açıkca dile getiren Demirtaş bir mitinginde teöristbaşı Abdullah Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" demişti.

6-7 EKİM OLAYLARININ BAŞLAMASINA NEDEN OLDU

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları ise zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu.

2 POLİS ŞEHİT OLDU, 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.

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