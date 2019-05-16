Teröristbaşı Öcalan'ın avukatları ile görüşmesi
Adalet Bakanı Gül: '(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi'
Adalet Bakanı Gül: "(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi"
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