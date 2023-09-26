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ODA TV'nin Bakan Şimşek'i hedef alan haberine cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ODA TV adlı internet sitesinde yayınlanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan 'Mehmet Şimşek gitti, Lütfi Elvan geldi' başlıkları haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

26 Eylül 2023 Salı 22:07 - Güncelleme:
ODA TV'nin Bakan Şimşek'i hedef alan haberine cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ODA TV adlı internet sitesinde yayınlanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan haberin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Bakan Şimşek'in hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmadığını belirtildi.

ODA TV'NİN HABERİNDEKİ İDDİALAR...

Özel haber adı altında itibar suikastı yapılan söz konusu haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce Kalyon Holding'te üst düzey görevde bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiada Şimşek'in, resmi olmayan bir görevle dışarıdan danışmanlık verdiği öne sürülmüştü.

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