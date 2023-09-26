Hazine ve Maliye Bakanlığı, ODA TV adlı internet sitesinde yayınlanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan haberin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Bakan Şimşek'in hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmadığını belirtildi.

ODA TV'NİN HABERİNDEKİ İDDİALAR...