Hazine ve Maliye Bakanlığı, ODA TV adlı internet sitesinde yayınlanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan haberin asılsız olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada Bakan Şimşek'in hiçbir zaman Kalyon Holding'te çalışmadığını belirtildi.
Yalanlama- 26.09.2023 pic.twitter.com/2SLTaTfHuu— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) September 26, 2023
ODA TV'NİN HABERİNDEKİ İDDİALAR...
Özel haber adı altında itibar suikastı yapılan söz konusu haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce Kalyon Holding'te üst düzey görevde bulunduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiada Şimşek'in, resmi olmayan bir görevle dışarıdan danışmanlık verdiği öne sürülmüştü.