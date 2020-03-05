04 Mart 2020 Çarşamba 23:40 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 00:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nu sabaha karşı evinde gözaltına aldı. Terkoğlu Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

ODATV AİLELERİNİ DEŞİFRE ETTİ

Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldı.

Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.

MİT KANUNUNA GÖRE SUÇ

937 SAYILI MİT KANUNU MADDE 28’DE; “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler…üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Odatv'nin skandal haberi sonrası sosyal medyada #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını Cumhuriyet Gazetesinin "MİT Tırları" ihanetine benzetti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ



Gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.