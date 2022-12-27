Ödeme sisteminde millileşme hamlesi! TROY yaygınlaşacak

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu. TROY'un 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor ve bu üyeler Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ve kamu bankalarına "TROY" çağrısında bulunmuş kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY'un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Bu kapsamda, oluşturulan çalışma grubu TROY'un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası üzerinde çalışıyor. TROY banka kartı veya kredi kartı almayı isteyen her tüketicinin, istisnasız bu ürüne ulaşabilmesi amacı doğrultusunda bankaların tüm satış kanallarında TROY Banka Kartı ve TROY Kredi Kartı'nı ayrıştırarak başvuru altyapısı sağlamasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Emeklilere ve kamu çalışanlarına verilecek bireysel kartların, çiftçilere yönelik tarım kesiminde kullanılan kartların, esnaf ve KOBİ'lere ilişkin ticari kartların TROY logolu verilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yönelik ilgili bakanlıklarla ortak çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye Kızılay Derneğinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanan Kızılay Kart'ın da TROY kart olmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

- FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE TROY KARARLARI

TROY kartları Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminde de yer aldı. Komite'nin 6'ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunuldu.

Bu kapsamda, 3 kamu bankası, güçlü olduğu banka kartları alanında TROY logolu ürünlerin adedini ve TROY logolu kredi kartlarının kullanımını artıracak kampanyalar düzenleyecek. Kamu Katılım Bankaları da TROY logolu ürünlerle sürece tam destek verecek.

Devlet yardımları, sosyal yardımlar ve bursların da ilgili kuruluşlar tarafından TROY ön ödemeli kartlara yüklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bireysel kredi kartı, ticari kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart olarak farklı ürün gruplarında verilebilen, temassız ödeme Android cihazlarda mobil temassız ödeme teknolojilerini de içinde barındıran TROY ürünleri, Türkiye'de 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşundan alınabiliyor. Türkiye'deki tüm pos cihazlarında, ATM'lerde ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren üye iş yeri anlaşması yapan bütün bankalar TROY üyesi. Buna ek olarak Discover ödeme şeması işbirliği aracılığı ile sunulan kartlar ile dünyanın 185 ülkesinde yaklaşık 41 milyonun üzerinde iş yerinde ve 1,9 milyon ATM'de geçiyor.

Tüketiciler bankalardan edindikleri mevcut kartlarını bankalarına başvurarak TROY logolu kartlar ile değiştirebiliyor veya yeni bir TROY kart başvurusunda bulunabiliyor.