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Ödemiş'ten acı haber: 1 orman işçisi hayatını kaybetti

Ödemiş'te yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ5 Temmuz 2025 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Ödemiş'ten acı haber: 1 orman işçisi hayatını kaybetti
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Ödemiş'te çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti.

Alevlerin sardığı ilçede çok sayıda evin yanı sıra bağ ve bahçe zarar görmüştü.

Ragıp Şahin

ÖDEMİŞ'TE 3. CAN KAYBI

Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti.

Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.

Dün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü Ödemiş yangınından bugün bir acı haber daha geldi.

Yangında yaralanıp entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, kurtarılamadı.

Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin, alevlerin arasında kalıp yaralanmıştı.

Şahin'in kaybıyla birlikte Ödemiş'te can kaybı sayısı üçe yükseldi.

"7 yangın kontrol altında"

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