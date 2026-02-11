Ödemiş'te yeniden hayat başlıyor: Devlet ne dediyse yapıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında zarar gören yapıların yerine planlanan ev, ahır, cami ve köy konaklarının inşası sürüyor.



İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde birçok yapı kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda saha çalışmalarına başlanıp yapılan incelemelerde 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi.

Hasar tespitinin ardından kısa sürede yangında zarar gören mahallelere 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağının yapımına başlandı.

Yangında tamamen zarar gören Tosunlar Mahallesi, Yörükmezarlığı mevkisine taşındı. Bölgeye 64 köy evi, 100 kişilik cami, köy konağı ve ahır yapım çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Yapıların kaba inşaatları tamamlandı.

Diğer mahallelerde ise yanan evler kendi yerlerine inşa ediliyor.

Evlerin, yaz aylarından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacağı öğrenildi.

- "DEVLETİMİZ NE DİYORSA YAPIYOR"

Yangında zarar gören Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım, AA muhabirine, yangının üzerinden aylar geçmesine rağmen halen o anları unutamadığını, mahallesinde 7 evin zarar gördüğünü anlattı.

İlk andan itibaren devletin tüm kurumlarını yanlarında gördüklerini belirten Yıldırım, "Verdikleri sözlerin ardından birer birer yanımızda duruyorlar. Bir şey söylemeye gerek yok. Her şey görünüyor. Devletimiz ne diyorsa yapıyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Üzümlü Mahallesi'ndeki evi zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 3 Temmuz 2025'te yaptığı ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Cavit Özer de kaba inşaatı tamamlanan evine kavuşmak için günleri sayıyor.

Yangında evi ve tüm eşyalarının yandığını anlatan Özer, "Şu an çok sevinçliyim. Evim bitmek üzere. Dünyaları verseler bu kadar sevinmezdim. Devletimiz hep yanımızdaydı. Allah ondan (Bakan Murat Kurum) razı olsun. Söz verdi 'bitireceğim' diye. Sözünü tuttu. Evlerimiz yapılıyor. Evleri çok beğendim. Güzel bir evim olsun isterdim ama rüyamda görsem inanmazdım." diye konuştu.

- "DEVLET BİZE ACIMIZI UNUTTURDU"

Tosunlar Mahallesi Muhtarı Recep Fırtına ise yangında mahallesindeki 64 evin tamamının kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

Devletin seferber olduğunu aktaran Fırtına, "Evlerimiz yapıldı. Yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek. Herkes de memnun. Devlet yanımızda oldu bize acımızı unutturdu." ifadelerini kullandı.

Tosunlar Mahallesi sakini 56 yaşındaki İbrahim Çiftçi ise yangının ardından bölgede çok yoğun bir şekilde inşa çalışmasının başladığını anlattı.

Devlet yetkililerinin yangın söndükten sonra kendilerine "sizi mağdur etmeyeceğiz" dediğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"En kısa sürede evleri yapacağız dediler. Onların dediğinden önce evler yapıldı. Buradaki manzarayı görünce, bizim köyümüz eski köydü. Burası daha güzel ve manzaralı. Memnunuz. Her türlü devletimizden ve milletimizden memnunuz. Devlet hemen çalışmaya başladı. Evlerimiz yapıldı bitti sayılır. Çalışmaların bu kadar çabuk başlayacağı aklıma bile gelmiyordu. Diyorlardı ama inanmıyordum. Çok güzel oldu. Bizim tahmin ettiğimizden çabuk oldu. Devletimiz sözünün arkasında durdu. Biz de ölünceye kadar onun arkasında duracağız."

Zeki Önder ise yapılan köy evlerinin çok güzel olduğunu sık sık alana gelerek gezdiğini anlatarak, "Günleri sayıyorum. Kuramı çekince yeni evime hemen göçeceğim. Bu evler çok güzel. Eski evimizin iki katı güzel. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.