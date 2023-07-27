ODTÜ mezuniyet töreninde LGBTİ+ provokasyonu

ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınacak mesajların 'Cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirmişti. Yine rektörlük tarafından mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak kararı alınmıştı.

Tören için alınan kararları hiçe sayan eşcinsel provokatörler, sapkınlığın sözde bayrağı olarak adlandırılan LGBTİ+ flamasını açtı.

Yaşanan skandalın ardından sosyal medyadan tepki yağarken, üniversitenin harekete geçerek soruşturma başlatması bekleniyor.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir öğrenci LGBT bayrağı açmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, 'Söz konusu şahsi davranış ile ilgili resmi işlemler başlatılmıştır' ifadelerini kullanmıştı.