14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  ODTÜ'de Türk bayrağına alçak saldırı! 6 provokatör tutuklandı
Güncel

ODTÜ'de Türk bayrağına alçak saldırı! 6 provokatör tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) bahar şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı.

Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

