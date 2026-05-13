ODTÜ'de yaşanan provokasyon! 6 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

"Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Nitelikli Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin Başsavcılıktan gelen yazılı açıklama şöyle:

06.05.2026 Çarşamba günü ODTÜ Bahar şenliklerinin 1. gününde, ODTÜ Stadyumunda gerçekleşen konser sırasında meydana gelen ve ülkemizin birliğinin sembolü Bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen eylemler ile yine öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Nitelikli Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında ;

Yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesi, görüntülerden söz konusu eylemlere iştirak ettiği anlaşılıp, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 07/05/2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilen arama ve el koyma çalışmaları neticesinde;

19 şüpheli yakalanmış, olaylarda azmetirici konumunda olan, özellikle kamuoyunda hassasiyet yaratan görüntülerde aktif rol oynayan 6 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.