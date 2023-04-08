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ODTÜ'deki skandala soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'deki skandal çevrim içi sınavla ilgili soruşturma başlattı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
ODTÜ'deki skandala soruşturma!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.

Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  • odtü
  • başörtüsü

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