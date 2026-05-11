Güncel

ODTÜ'nün bahar şenliklerindeki olaylara karışan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlılardan 2'sinin "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmederken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Bahar Şenlikleri
  • konser olayları

