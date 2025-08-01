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Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne ilişkin yeni gelişme

Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne ilişkin yeni gelişme
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İsviçre'de müzik eğitimi alan ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan Laçin Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 6 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen genç sanatçının organları ailesi tarafından bağışlandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Laçin Akyol'un kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

"10 METRE İLERİ SAVRULDU"

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İbrahim Halil Ç., yayaya çarptıktan sonra frene bastığını ve pişman olduğunu söyledi. Kazaya tanıklık edenler ise aracın hızla geldiğini ve Akyol'un yaklaşık 10 metre ileri savrulduğunu ifade etti.

Mahkeme, kazanın meydana geldiği bölgede yeniden keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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