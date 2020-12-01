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Odun taşıdığı traktör devrildi, 46 yaşındaki adam öldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 2 çocuk babası adamın cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

IHA01 Aralık 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:10
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Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde odun taşıma amaçlı ormanlık alana giden 46 yaşındaki İsmail Uğurlu idaresindeki 37 DR 614 plakalı Fiat marka traktör, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu devrildi. Engebeli arazi olması nedeniyle devrilen traktörün altında kalan İsmail Uğurlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, 2 çocuk babası İsmail Uğurlu’nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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