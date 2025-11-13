OECD 11. Zirvesi için ''İstanbul'' daveti... Bakan Tunç: Gecikmeyen ve güven veren bir yargı sisteminin tesisi için çalışıyoruz

İSTANBUL 17°C / 7°C
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD 11. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın gelecek yıl İstanbul'da yapılması için resmi davet ilettiklerini duyurdu. Bakan Tunç, söz konusu girişimin Türkiye'nin adalet sistemindeki dijital dönüşüm, erişilebilirlik ve uluslararası işbirliği konularındaki ilerlemesini dünyaya tanıtacağını vurguladı.

13 Kasım 2025 Perşembe 20:18
Tunç, NSosyal hesabından, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen OECD 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen geniş katılımlı toplantıda adalete erişimin güçlendirilmesi kapsamında yaptığımız çalışmaları OECD'ye üye ülkelerin adalet bakanlarıyla paylaştık. OECD 11. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nı önümüzdeki yıl İstanbul'da yapmak üzere resmi davetimizi ilettik. İspanya Adalet Bakanı Sayın Felix Bolanos Garcia ile görüşmemizde terörle ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, yargı personeli eğitimleri, dijital adalet uygulamaları konularında işbirliğimizi artıracak belgeyi imzaladık. Adalete erişimi güçlendiren, gecikmeyen ve güven veren bir yargı sisteminin tesisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

