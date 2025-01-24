'OECD ortalamaları açısından önemli' diyerek duyurdu! Bakan Tekin: Devrim diye tanımlanabilecek şekilde işler yapıldı

Bakan Tekin, Aziz Gül Ortaokulu bahçesinde düzenlenen eğitim kurumlarının toplu açılış töreninde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Felaketlerin acılarının tamamen ortadan kalkmasının mümkün olmadığını, bu tür önemli felaketleri milletçe, ulusça birbirlerine destek olarak aşabileceklerini ve hafifletebileceklerini kaydeden Tekin, devlet olarak bu acıların hafifletilmesi, ortaya çıkardığı hasarın, yaranın sarılabilmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Elazığ'da 2002-2003 eğitim öğretim yılında 118 bin olan öğrenci sayısının bugün 120 bin olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Öğrenci sayımız hemen hemen stabil fakat 2002'de 118 bin öğrencimiz 3 bin 67 derslikte ders görüyormuş. Bugün derslik sayımız 5 bin 241, yaklaşık yüzde 70 derslik sayımız artmış. Bu sayede derslik başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dünyada gelişmiş ülkelerin, OECD ülkelerinin ortalamalarına erişmiş. 20-22 bandında ortalamalarımız var ki bu çok gayet güzel bir ortalama. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 5 bin 238 öğretmenimizle hizmet veriyorduk. Şu an öğretmen sayımız tam iki katına yaklaşmış, 10 bine yakın öğretmenimiz var. Bu da OECD ortalamaları açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim öğretim altyapısıyla ilgili bir taraftan Türkiye'de gerçekten dünyaya örnek gösterilebilecek nitelikte, devrim diye tanımlanabilecek şekilde işler yapıldı. Ben birçok yerde söyledim. Rakamları yazalım, üstünde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi olmasın. Muhalif gruplar da dahil herkes bu rakamlar üzerinden bu ülke hangisiyse eğitim devrimi yapmış derler, diyorlar. Örnekleri var bunların ama Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti iktidarları döneminde dendiği zaman birdenbire bu gerçekten görülmez hale geliyor enteresan bir şekilde. Bu çok önemli. Ben gerçekten bir eğitimci olarak Türkiye'nin şu anda bulunduğu noktayı bu açıdan çok önemsiyorum."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, PTT'nin yürüttüğü Cumhuriyet'in 100. yılı için mektup kampanyasında vatandaşlar tarafından gönderilen mektuplara değindi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana depremin yaralarını sarmak üzere bütün bakanlıklar tarafından ciddi bir çaba içine girildiğini anlatan Tekin, bugün yaklaşık 379 dersliğin açılışını yapacaklarını, bunların deprem sonrası yıkılan, yapılan ya da yeniden inşa edilen derslikler olduğunu vurguladı.

Elazığ'da 2022'den itibaren toplam 1032 dersliğin faaliyete geçirildiğini ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlardan 36'sı depremde gördüğü hasar sebebiyle yıkmak zorunda kaldığımız okullar. 25'i yeniden inşa okullar. Bunların yatırım maliyetlerine baktığımız zaman güncel rakamla yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım maliyeti olan okullarımız. Bu gerçekten yaraları sarar mı? Yaraların sarılması mümkün değil. Acılar hep kalbimizde yaşayacak, yaşamaları da gerekiyor ama ortaya çıkan hasarın telafi edilebilmesi adına bunlar önemli şeyler. Ayrıca yatırım programımıza aldığımız okullarımız ve şu an halihazırda açılışını yapmadığımız ama inşaatı devam eden okullarımızı da eklediğimizde 260 dersliğimiz var. Bugün açılışı yetişmedi. Valiliğimiz yeni ihaleye çıkmış, ihaleleri devam ediyor. Bir de 2025 yılı içerisinde Bakanlık olarak yatırım programımıza aldığımız okullarımız var. Onlar da 154 derslik. Yani yaklaşık olarak 400 derslik daha 2 yıl içerisinde hizmete sunulacak. Elazığ Öğretmenevini yatırım programımıza aldık. İnşallah en kısa zamanda ihale süreci tamamlanıp Elazığ'a güzel, yakışır bir öğretmenevimiz olacak."

Fiziki yatırımlar itibarıyla dünyada örnek gösterilecek bir eğitim öğretim altyapısına sahip olduklarını kaydeden Tekin, dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta, akıllı tahta bulunan neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Eğitim öğretim sürecinin içeriğine çok ciddi katkı yaptıklarını bildiren Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası derecelendirme yapan sınavların skorlarına baktığımız zaman sürekli bir gelişme trendi görüyoruz. En son aralık ayının başında açıklanan TIMSS sınavı iki alanda matematik ve fen bilimleri alanında 4. ve 8. sınıflar düzeyinde ölçülen bir sınav. Avrupa'nın en iyi ülkesi olduk bu sınavın neticesinde. Tabi bunları biz söylediğimizde inanmıyorlar. Uluslararası raporlar söylediğinde de bu sefer topu taca atıyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Hiçbir şeye de inanmayacaklar. Çünkü bu başarıların altında kalıyorlar, altında kalmamak için de polemik konusu üretiyorlar. Ürettikleri polemikler bizim yaptığımız şeyleri gölgeleyemez. Marifet iltifata tabidir kabilinden Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için ürettiği bütün katma değer toplum, kamuoyu, Anadolu irfanı tarafından hüsnü kabul görüyor. Bu da Anadolu irfanının büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor. Ben bu desteği hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza veren bütün Anadolu insanlarına, hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bugün bu dersliklerimizi açacağız. Dersliklerimizde, öğrencilerimiz sıcacık ortamlarda bir anne, ağabey, abla gibi yaklaşan öğretmenlerimizle çok güzel bir eğitim öğretim alacaklar. Dersliklerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Açılışın ardından Bakan Tekin, okulda öğretmenlerle bir araya geldi, öğretmenlik mesleğindeki son günü olan Fizik Öğretmeni Mustafa Kuloğlu'na 43 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.