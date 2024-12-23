İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2196
  • EURO
    36,9184
  • ALTIN
    2975.64
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Off-Road'çu başkandan hendekli intikam! Ret cevabını hazmedemedi
Güncel

Off-Road'çu başkandan hendekli intikam! Ret cevabını hazmedemedi

Off-road tutkunu Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentteki turnuva için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. müdüründen jeneratör istedi; olumsuz cevap alınca şirketin girişini kepçelerle kazdırdı.

Akşam Gazetesi23 Aralık 2024 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
Off-Road'çu başkandan hendekli intikam! Ret cevabını hazmedemedi
ABONE OL

Akdeniz off-road 2024 turnuvasına CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ev sahipliği yaptı. Kendisi de off-road yarışçısı olan Bilecen, 21-22 Aralık'taki turnuva için belediyenin imkanlarını seferber etti. CHP'li Başkan, yarış alanındaki jeneratör ihtiyacı için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) Kilis Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

4 GÜNDÜR KAZILI HALDE

EDAŞ Müdürü Faruk Baştürk, özel organizasyonlar için böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti; Bilecen'in talebini geri çevirdi. 'Ret' yanıtının ardından iddiaya göre ilginç bir gelişme yaşandı. Kilis Belediyesi'ne ait iş makinaları EDAŞ İl Müdürlüğü'nün önünü ve otopark girişini 'su arızası var' bahanesiyle kazdı. Ancak ekipler herhangi bir çalışma yapmadı; alanı kazılı halde bırakıp gitti. Her gün yüzlerce vatandaşın abonelik ve fatura ödeme işlemi için giriş-çıkış yaptığı binanın önü 4 gündür kazılı vaziyette bırakıldı.

YAĞMAYAN YAĞMURU BAHANE ETTİLER!

Akşam Gazetesi'nin iddiaları sorduğu Kilis Belediyesi, bölgedeki su borusunun patlaması nedeniyle çalışma başlatıldığını; yağmur nedeniyle tamamlanamadığını bildirdi. Ancak kazının yapıldığı 19 ve 20 Aralık günlerinde kente yağmur yağmadığı ortaya çıktı.

  • Kilis Belediyesi
  • Hakan Bilecen
  • hendek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.