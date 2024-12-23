Akdeniz off-road 2024 turnuvasına CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ev sahipliği yaptı. Kendisi de off-road yarışçısı olan Bilecen, 21-22 Aralık'taki turnuva için belediyenin imkanlarını seferber etti. CHP'li Başkan, yarış alanındaki jeneratör ihtiyacı için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) Kilis Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

4 GÜNDÜR KAZILI HALDE

EDAŞ Müdürü Faruk Baştürk, özel organizasyonlar için böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti; Bilecen'in talebini geri çevirdi. 'Ret' yanıtının ardından iddiaya göre ilginç bir gelişme yaşandı. Kilis Belediyesi'ne ait iş makinaları EDAŞ İl Müdürlüğü'nün önünü ve otopark girişini 'su arızası var' bahanesiyle kazdı. Ancak ekipler herhangi bir çalışma yapmadı; alanı kazılı halde bırakıp gitti. Her gün yüzlerce vatandaşın abonelik ve fatura ödeme işlemi için giriş-çıkış yaptığı binanın önü 4 gündür kazılı vaziyette bırakıldı.

YAĞMAYAN YAĞMURU BAHANE ETTİLER!

Akşam Gazetesi'nin iddiaları sorduğu Kilis Belediyesi, bölgedeki su borusunun patlaması nedeniyle çalışma başlatıldığını; yağmur nedeniyle tamamlanamadığını bildirdi. Ancak kazının yapıldığı 19 ve 20 Aralık günlerinde kente yağmur yağmadığı ortaya çıktı.