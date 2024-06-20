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  • Öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu darp etti: o anlar kamerada
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Öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu darp etti: o anlar kamerada

Fatih'te parkta oynayan 7 yaşındaki Bayram L. ile başka bir çocuk kavga etti. Bayram L. daha sonra gittiği bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından tokatlanarak darbedildi. Küçük çocuğun tartaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde öfkeli babanın 'seni gebertirim, bıçaklarım' dediği duyuldu.

DHA20 Haziran 2024 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu darp etti: o anlar kamerada
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Olay, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir bakkalda dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Tunus uyruklu Bayram L. (7) parkta oynadığı sırada başka bir çocukla kavga etti. Çocuk durumu babasına anlatınca baba, Bayram L.'yi parkta tartakladı. Bayram L. oturdukları sokakta bakkala ekmek almaya gitti. Bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tokat atarak Bayram L.'yi darbetti. Araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darbedilmesini engelledi.

ÇOCUĞU BIÇAKLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlayan çocuğa tokat atan babanın, "seni gebertirim", "seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurup küfrettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun gözyaşları içinde bakkaldan ayrıldığı görülüyor.

"OĞLUMUN KAFASINDA ŞİŞLİK VAR"

Darbedilen çocuğun annesi Nurhan L. "Benim oğlum 3 gün önce parka gidip parktaki bir kızla kavga ediyor. Oğlum gelip bana 'Parkta bir kıza hiçbir şey yapmadım, babası gelip beni dövdü' dedi. Dünde çocuğum markete gitmişti. Kız çocuğunun babası gelip çocuğuma tokat atmış. Sonra ben markete gittim. Market sahibi bana 'çocuğunu dövdü. 6-7 defa tokat attı' dedi. Oğlum ekmek alırken gelip tokat atmış. Oğlumun kafasında şişme var. Oğlumu tehdit etmiş" dedi.

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