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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 83. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. 83. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 83. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün son bulacak. Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

83. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
emel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,
 
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
 
Atıştan da 3 isabet yapsan
 
60 soru * 1 puan =60 puan
 
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
 
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
 
 
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
 
 
 
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
 
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
 
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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