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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 83. dönem sınav sonuçları için tarih belli mi?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 83. dönem sınav sonuçları için tarih belli mi? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özel Güvenlik Sınav Takvimine göre Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı 25 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı duyuru ile 83. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı. ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş ise sürüyor. ÖGG sınavları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Özel Güvenlik Görevlisi adayları büyük bir heyecanla ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 83. dönem sınav sonuçları için tarih belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.  Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı duyuru ile 83. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları da erişime açtı. ÖGG sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
83. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının 13 Eylül Cuma günü adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, kimlik bilgileri ile ÖGG sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. 
 
ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
 
 
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,
 
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
 
Atıştan da 3 isabet yapsan
 
60 soru * 1 puan =60 puan
 
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
 
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
 
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
 

 
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
 
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
 
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.
 

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