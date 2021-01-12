İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2021 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4584
  • EURO
    9,0677
  • ALTIN
    444.993
  • BIST100
    1536.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğleden sonraya dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Güncel

Öğleden sonraya dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

AA12 Ocak 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 09:06
ABONE OL

Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.