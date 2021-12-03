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Oğlu muayene edilmeyince doktoru darp etti

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Ahmet C. (44), randevu sırası dolduğu için zihinsel engelli oğlu muayene edilmeyince Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş'i darp etti.

DHA3 Aralık 2021 Cuma 16:40 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 16:40
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Zihinsel engelli oğlu İsmet'i (20) muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne giden Ahmet C., sıra almak istedi. Ancak sıranın dolduğu belirtildi. Bunun üzerine Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş'e tepki gösterip yumruk attı. Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneş'in üzerindeki kıyafetleri yırtıldı. Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, "Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101'inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı 'sizleri boşuna dövmüyorlar diye' çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darp edilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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